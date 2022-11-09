محمود محيى الدين يتفقد المنطقة الزرقاء فى مؤتمر المناخ «cop27»

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتغير المناخى، إلى المنطقة الزرقاء فى مؤتمر المناخ cop27، وأجرى جولة تفقدية فيها.





وتحدث محيى الدين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، اليوم الأربعاء، قائلا إن الدول الموجودة هنا تسعى لتدشين منصات حول الطاقة والغذاء والمياه، ويجب أن تكون هناك منصة خاصة بجميع المجالات المرتبطة بالمناخ. وأوضح أنه جرى البدء فى تناول قضية توطين "العمل المناخى" بمصر، منوها بأن المشروعات الذكية الخضراء شارك فيها النساء والشباب والشركات الناشئة.

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