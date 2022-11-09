جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





كما من المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب، شلاتين، مرسى علم) على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 25 18

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 25 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

شلاتين 28 21

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادى النطرون 25 17

مطروح 23 16

السلوم 24 15

سيوة 23 12

العريش 24 17

رفح 23 17

الطور 26 18

كاترين 19 10

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

طابا 24 19

نويبع 25 20

حلايب 25 21

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 26 15

بنى سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 26 13

قنا 27 13

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادى الجديد 29 12

أبوسمبل 28 15

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار خفيفة.. حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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