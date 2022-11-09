النقل: تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:29 مساءً - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطار المونوريل يسير بدون سائق وسيتم توجيهه من خلال الورش المركزية للمونوريل، مشيرا إلى أن المونوريل الآن في مرحلة التجارب، وأن القطار به منظومة إلكترونية تسجل وترصد كل ما يدور بالقطار، وأيضا تسجل أى خطأ يحدث بالتشغيل لتلافيه.

وأضاف وزير النقل، أن القطار ونظام التشغيل فرنسى، أما كل المنشأت الخرسانية والمسار تنفذه شركات مصرية، مشيرا إلى أن العربة الواحدة تحمل 125 راكبا، مشيرا إلى أنه مع زيادة الكثافة سيتم زيادة عربات القطار بشكل تدريجي.

وأعلن وزير النقل، أنه من المقرر أن يعمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة "غرب النيل"، في شهر أكتوبر 2023 القادم، مشيرا إلى أنه مع قدوم 2024، إن شاء الله سيكون تم تشغيل المونوريل بالكامل، وتم استكمال مراحل القطار الكهربائى الخفيف بالكامل، وسيكون تم استكمال مراحل الخط الثالث للمترو بالكامل، وسيكون بدأنا نشغل الخط الرابع لمترو الأنفاق، وكذلك سيكون بدأنا تشغيل القطار السريع.