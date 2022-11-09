رئيس السنغال يُواسي ساديو ماني قبل كأس العالم: أساندك يا قلب الأسد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:29 مساءً - حرص ماكي سال، رئيس دولة السنغال، على مواساة ساديو مانى قائد منتخب أسود التيرانجا، إثر إصابته في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن أمس الثلاثاء.

ونشر ماكى سال رئيس السنغال تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل بعد إصابتك في مباراة بايرن وفيردر بريمن".

وأضاف رئيس السنغال : "كما قلت دائمًا، ساديو هو قلب الأسد، ومن كل قلبي أساندك ومعك، فليحفظك الله".

من جهتها أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة أن منتخب السنغال تعرض لضربة موجعة قبل 11 يوما على انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر بغياب قائده ساديو مانى مهاجم بايرن ميونخ الالمانى بسبب الإصابة، التى تعرض لها النجم السنغالى فى مواجهة فيردر بريمن، أمس الثلاثاء، حيث خرج مانى بعد 20 دقيقة فى الفوز 6-1 على بريمن.

ونشرت الصحيفة الشهيرة أن ساديو ماني تعرض لإصابة في الوتر و سيغيب لمدة عدة أسابيع ، وحاول اللاعب الأطمئنان عن اصابته و قال موظفو بايرن ان الإصابة طفيفة ، والإصابة ستبعده عن كأس العالم