هيئة الدواء المصرية تشارك في مؤتمر ”عرض نتائج دراسة الأثر البيئي لاستخدام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في مؤتمر عرض نتائج دراسة الاثر البيئي لاستخدام التطبيب عن بعد من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وذلك خلال فعاليات مـؤتـمـر المناخ " COP 27".

وتعد دراسة الأثر البيئي لاستخدام التطبيب عن بعد من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، أول دراســة مـن نـوعها في مـصـر، وطرحها في المؤتمر الدولي للمناخ الذي تعقده الأمم المتحدة على أرض مصر تتويجا لاستمرارا للجهود المبذولة والتعاون بين العديد من وزارات وهيئات وقطاعات الدولة المصرية في تجربة التطبيب عن بعد؛ للعمل على إتاحة الخدمات لجميع المرضى في مختلف الأماكن، وخاصة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد؛ سعيا نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠؛ وأهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية شاركت في عدد من ورش العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين قطاعات الدولة المعنية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، والتي تم من خلالها عرض التجارب الدولية الناجحة في التطبيب عن بعد، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب، ومناقشة المحاور الرئيسية لها، والمتمثلة في المحور الإكلينيكي، والمالي والقانوني، والتقني؛ لتقديم تلك الخدمات بشكل يتناسب مع النظام الصحي المصري، والقواعد والاجراءات المنظمة له.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المضي قدما في تبني المشروعات والأفكار الداعمة للحفاظ على البيئة، وانتهاج سياسات عامة خضراء تساهم في القضاء على المخاطر البيئية، وتبني مبادرات توعوية تنمي الثقافة البيئية، وذلك بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي أطلقتها الدولة المصرية لعام ٢٠٥٠.