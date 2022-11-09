وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول جهود جامعة كفرالشيخ فى مواجهة التغيرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، حول جهود الجامعة في مُواجهة قضية التغيرات المُناخية، ويأتى ذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات مؤتمر الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

وأشار التقرير إلى قيام جامعة كفر الشيخ بتنظيم العديد من الأنشطة، والفعاليات، والمؤتمرات، والندوات، وورش العمل بمشاركة كليات ومراكز وقطاعات الجامعة؛ للتوعية بقضية التغيرات المُناخية، ومنها: تنظيم مؤتمر بعنوان " التغيرات المُناخية والحاجة إلى نهج عالم واحد صحة واحدة"، وندوة علمية حول "التغيرات المُناخية والقدرة على التكيف"، ويأتى ذلك فى إطار مُساهمة الجامعة في تنفيذ الهدف الخامس من الإستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المُناخ 2050، التي تركز على تعزيز البحث العلمي، وإدارة المعرفة، ونقل التكنولوجيا؛ للتخفيف من آثار تغير المُناخ.

ولفت التقرير إلى تنظيم الجامعة منتدى شباب جامعة كفرالشيخ، والمقام بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار استضافة مصر لقمة المُناخ 2022، وقد تضمن مجموعة من ورش العمل الخاصة بالتغيرات المُناخية.

وأشار التقرير إلى مشاركة الجامعة فى منتدي أنشطة الجامعات المصرية والحكومية لمواجهة التغيرات المُناخية، والذى عقد بالعين السخنة فى شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن المشاركة فى مؤتمرعرض المشروعات الفائزة على مستوى محافظات كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وقد حققت جامعة كفرالشيخ ترتيبًا متقدمًا في تصنيف "جرين متريك" العالمي للجامعات الخضراء لعام 2021، حيث احتلت المركز الثاني إفريقيًا، والمركز 217 عالميًا، بالإضافة إلى إطلاق مُبادرة "اتحضر للأخضر، اتحضر للمستقبل" بجامعة كفر الشيخ؛ لنشر الوعى البيئي، وكذلك مشاركة جامعة كفر الشيخ في مُبادرة "هنجملها"، التي تهدف إلى زراعة الأشجار المُثمرة في الجامعة، ومدن وقرى المحافظة؛ لمكافحة الاحتباس الحراري، إضافة إلى توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ؛ لمُعالجة مياه الصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة منها.

ونوه التقرير إلى تنظيم الجامعة مسابقة المعرض العلمي للتغيرات المُناخية في مجال الابتكار العلمي لحل مشكلة التغيرات المُناخية، وقد تضمن 20 فكرة مُبتكرة لعدد 20 فريق من الكليات المختلفة بإجمالي 100 طالب وطالبة، فضلاً عن مشاركة الجامعة بوفد طلابي في الفوج الطلابي الأول لخطة معهد إعداد القادة (صيف2022) تحت شعار"التنمية المُستدامة والطاقة المتجددة" بالمدينة الشبابية ببورسعيد فى شهر يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى فوز فريق الجامعة مُمثلة فى فريق "WHOLE FISH" بالجائزة الثانية، في مسابقتي "حافز الابتكار" و"صناع التغيير" التي أطلقها صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، فضلاً عن نجاح فريق بحثي بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ في إنتاج وتسجيل أصناف جديدة مُبكرة من اللوبيا تتميز بقدرتها على تحمل التغيرات المُناخية.

وأضاف التقرير تنظيم كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بعدة ندوات وورش عمل لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المُناخية، ومنها: ندوة بعنوان "أثار التلوث بالمواد البلاستيكية على الأحياء المائية"، وأخرى بعنوان "تدوير المُخلفات السمكية ودورها فى مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المُناخية فى ضوء قمة المُناخ (COP27)"، بالإضافة إلى عقد ندوة علمية بكلية العلوم بعنوان "التغيرات المُناخية: أسبابها، ونتائجها، وسبل التكيف معها"، وكذلك تنظيم كلية التمريض بالجامعة المؤتمر العلمي الأول بعنوان "تأثير التغيرات المُناخية على الصحة والمرض وإستراتيجيات مُبتكرة في التمريض الباطني الجراحي ".

وأشار التقرير إلى تنظيم كلية الآداب ندوة علمية بعنوان " التغيرات المُناخية المعاصرة مفهوم – آثار – مجابهة"، فضلاً عن تنفيذ كلية الزراعة مجموعة من الندوات وورش العمل الخاصة بمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المُناخية، ومنها: ندوة بعنوان "أثر التغيرات المُناخية على المجتمعات الريفية والإستراتيجية الوطنية للمُناخ 2050"، و"الإستراتيجيات الذكية لإدارة المحاصيل الإستراتيجية تحت ظروف التغيرات المُناخية في مصر".