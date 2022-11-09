شكرى يستقبل مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - استهل السيد سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، أعمال اليوم الأربعاء ٩ نوفمبر ٢٠٢٢، بلقاءات مع رؤساء الوفود التفاوضية للدول، والتي حرصت علي طلب اجراء لقاءات مجاملة وتواصل مع رئيس المؤتمر. وفى هذا السياق، استقبل الوزير شكرى مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي.

وفي تصريحات للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن اللقاءين يأتيان في إطار حرص رؤساء الوفود التفاوضية لبعض الدول على اللقاء مع رئيس المؤتمر لتأكيد الزمها بدعم اهداف المؤتمر ونجاحه، وكذا حرص رئيس المؤتمر على التواصل المباشر مع الوفود للتعرف على وجهات نظرها ازاء القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعماله.

وأكد وزير الخارجية على أن الرئاسة المصرية للمؤتمر حريصة كل الحرص علي نجاح COP27 وتقديم الدعم لجميع الوفود، وأن أبوابه ستظل مفتوحة طوال اعمال المؤتمر للجميع لضمان التوصل الي التوافق المطلوب بشان مختلف الموضوعات محل التفاوض..

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المسئولين الروسى والتركى أشادا بما لمساه من حسن الإعداد الموضوعى والتنظيمي للمؤتمر، معربين عن انفتاحهما وحرصهما على تبني مواقف بناءة على نحو يسهم في نجاحه وخروجه بالنتائج المنشودة التي تعزز من عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.