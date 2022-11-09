ضمن مشاركة وزارة الثقافة بقمة المناخCOP27.. ورشا حية للحرف اليدوية والتراثية بالمنطقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - ضمن أجندة مشاركات وزارة الثقافة بفعاليات مؤتمر قمة المُناخ Cop27 بشرم الشيخ 2022، خلال الفترة من ٦ حتى ١٨ نوفمبر الجاري، استقبلت الورش التراثية الحية لفناني مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ضيوف المؤتمر ، بجناح الوزارة في المنطقة الخضراء.

حيث استمتع ضيوف مصر بورشة الطرق علي النحاس، وإبداع الحرفي في النقش على النحاس، وتحويله إلى قطع فنية، كما استمر توافد الزائرين علي جناح الوزارة من مختلف الجنسيات، ومشاهدة المعروضات، وجذبت اللعبة الفرعونية (سينت) نظر الزوار، وهي لعبة كان يمارسها المصري القديم وتشبه لعبة الطاولة باستخدام "نرد" مخصوص للعبة من إبداع المصري القديم.

وفي الثامنة من مساء نفس اليوم، استقبلت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالممشى السياحي بخليج نعمة، ضيوف مصر في قمة المناخ، وهي فرق الحرية،الشرقية، أسوان، بورسعيد، العريش، الإسماعيلية، سوهاج للفنون الشعبية إضافة إلى فرقة التنورة التراثية، والتي لقيت تفاعلا كبيرا من ضيوف مصر، وشارك الجميع من مختلف الجنسيات فرق الوزارة الرقصات التراثية المصرية، بالاضافة الي خيمة بيت الشعر السيناوي والتي حرص الضيوف علي زيارتها.