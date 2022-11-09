على هامش مؤتمر المناخ .. الدكتور سويلم يلتقى السكرتير التنفيذي لمنظمة ”الشراكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - - إستعراض محاور "مبادرة التكيف ، ومناقشة تبنى المنظمة لأحد المشروعات التى تخدم محور "ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي" ، والعمل سويا لحشد التمويلات لتلبية الإحتياجات الأفريقية فى هذا المسار والعمل التعاوني لإعلاء المياه على الأجندة العالمية للمناخ

- التباحث حول مشروعات المنظمة فى أفريقيا ، والتعاون القائم بين المنظمة ومجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو)

- الدكتور سويلم : سنعمل مع الشركاء الدوليين على وضع اللمسات الأخيرة لخطة العمل التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا ثنائيا مع السيد/ سوتو آبريل السكرتير التنفيذي لمنظمة "الشراكة العالمية للمياه" (GWP).

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء والتباحث حول مشروعات المنظمة التى يتم تنفيذها فى أفريقيا.

وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة إعتبارا من شهر فبراير ٢٠٢٣ ولمده عامين .

كما اشار سيادته الى أن مصر ستعمل مع جميع الشركاء الدوليين والأمانة العامة للجنة رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده فى نيويورك فى مارس ٢٠٢٣.

وإستعرض الدكتور سويلم محاور "مبادرة التكيف فى قطاع المياه" والتى تعد المبادرة الأولى المعنية مباشرة فى مؤتمر المناخ ، حيث سيتم العمل من خلال المبادرة على أن تكون مصر مركز أفريقي لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تمت مناقشة كيفية دعم منظمة "الشراكة العالمية للمياه" (GWP) لأحد المشروعات التى تخدم محاور المبادرة ، خاصة محور "ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها" ، حيث يمكن العمل سويا لحشد التمويلات لتلبية الإحتياجات الأفريقية من خلال هذا المسار.

كما تمت مناقشة موضوعات الحوار التفاعلي حول "المياه والمناخ" خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده فى شهر مارس ٢٠٢٣.