بحضور وزير الكهرباء.. ندوة فى cop27 عن توقعات الطاقة العالمية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى ندوة بعنوان "توقعات الطاقة العالمية" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.





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