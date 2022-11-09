«COP27».. رئيس «فورتيسكو» للطاقة: مصر تتمتع بالمقومات الجاذبة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أندرو فورست، رئيس مجموعة "فورتيسكو" الأسترالية FFI للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعتز قنديل، المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة FFI، ووفد قيادات الشركة، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.





وخلال المقابلة، أعرب مدبولى عن ترحيبه بالمشاورات الجارية بين الشركة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من أجل التوقيع قريبا على اتفاق إقامة مشروع للشركة الأسترالية فى مصر؛ لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اهتمام شركة كبرى مثل شركة FFI بالسوق المصرية، يعكس مدى جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وكذا ما تتمتع به مصر من مقومات فى مجال مصادر الطاقة المتجددة.

ونوه رئيس الوزراء بما توليه الحكومة من اهتمام بمجال توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، لأننا ننظر لمشروعات الطاقة كمشروعات حيوية فى إطار استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة المتجددة.

من ناحيته، شدد أندرو فورست، على أن شركته مهتمة بمشروعها المقبل فى مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنه سيكون بداية لمزيد من المشروعات والتوسعات المستقبلة، لا سيما أن مصر تتمتع بكل المقومات الجاذبة للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن امتلاكها قوة عاملة شابة ومدربة، بالإضافة إلى الميزات الجغرافية التى ستمكن الشركة من تصدير الطاقة إلى أوروبا.

وفى هذا الصدد، أشار وزير الكهرباء، إلى أنه جار الاتفاق حول التفاصيل النهائية لمذكرة التفاهم، حتى يتسنى التوقيع عليها خلال فعاليات يوم الطاقة، ضمن أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ.