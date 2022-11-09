استمرار توافد المدعوين لمؤتمر المناخ إلى منطقة البافليون B (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استمر المدعوون إلى مؤتمر المناخ cop27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، فى التوافد إلى منطقة البافليون B، على هامش فعاليات المؤتمر.



جدة - نرمين السيد - استمر المدعوون إلى مؤتمر المناخ cop27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، فى التوافد إلى منطقة البافليون B، على هامش فعاليات المؤتمر. وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ.

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