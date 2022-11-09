الحكومة: السوق الطوعى للكربون يعتبر جزءا من التزامات مصر باتفاق باريس

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلى الجهات والمؤسسات الدولية.

وافتتح رئيس الوزراء الجلسة بالإعراب عن سعادته لحضور هذه الجلسة المهمة لإطلاق أول منصة طوعية لتداول شهادات الكربون، لافتا إلى أن هذه الآلية ستكون أداة مبتكرة يمكن من خلالها إتاحة التمويل للقطاع الخاص وكذلك للحكومة من أجل تمويل وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وأضاف: أود الاستماع منكم اليوم إلى كيفية تسريع تنفيذ هذه الآلية، وأنا أعلم أن هناك بالفعل قصص نجاح تحققت فى هذا الإطار، وأن القطاع الخاص، سيكون المستفيد الأكبر من هذه المنصة.

وتابع: نحن حريصون خلال الفترة المقبلة أنه كلما أتيحت لنا الفرصة أن نعمل على تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون المنفذ الرئيسى لكل أنواع المشروعات المتعلقة بالاستدامة.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط إن المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون يمكن اعتبارها خيارا إضافيا يسهم فى حشد المزيد من الموارد، مضيفة أن المعروض المتاح الآن من شهادات الكربون يأتى أغلبه من القطاع الخاص، وفى مصر يوجد العديد من شركات القطاع الخاص التى اتخذت خطوات فى هذا الإطار.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن السوق الطوعى للكربون يعتبر جزءا من التزامات مصر باتفاق باريس، موضحةً الدور الذى تقوم به وزارة البيئة فى هذا المجال من خلال تقديم الدعم ورقابة على العمليات التى تتم لضمان الشفافية والمصداقية، والعمل على إتاحة المعلومات والبيانات التى تمكن من تحديد فرص الاستثمار الواعدة.

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل جاهدةً على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه بيئة العمل المناخى فى مصر، وذلك تحت شعار "معا للتنفيذ" وفى إطار كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات المحددة وطنياً وخطة استثمار المناخ من خلال القطاع الخاص وتقديمه لمشروعات استثمارية وفتح سوق طوعى لتبادل شهادات الكربون، وذلك من أجل التصدى للتغيرات المناخية وتحسين حياة المواطن، مؤكدة أن ذلك يبرهن على اهتمام مصر بكافة الموضوعات والتعاون مع الجميع من أجل تحقيق مبدأ معاً للتنفيذ ،الذى نأمل الوصول إليه بختام هذا المؤتمر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد أليات التمويل المبتكرة غير التقليدية كالمنح والقروض وإستثمارات القطاع الخاص، وهو ما يفتح المجال أمام الدول الإفريقية حيث تساهم عمليات تداول شهادات الكربون فى حصولها على مقابل مادى يسمح لها بتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.