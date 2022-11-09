محافظ القاهرة يتفقد مدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتى شكلت واحدة من التحديات الكبرى التى نجحت الدولة فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت نموذجا مميزا وتجربة فريدة تدرس بالعالم فى مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن حى الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

كما أكد محافظ القاهرة توافر الخبز البلدى المدعم بالمخبزين اللذين يخدمان المدينة بطاقة 500 ألف رغيف/يوم، مشيرا إلى توافر المواد الغذائية الأساسية والمقررات التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم بمنافذ البيع المنتشرة بالمدينة.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مدرسة الأسمرات (3) الإبتدائية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وشهد الأنشطة الرياضية التى يمارسها الطلبة خلال اليوم الدراسى.

وشدد محافظ القاهرة على أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكل المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرا إلى وجود متابعة دورية لكل مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

كما شدد المحافظ على ضرورة قيام المسؤولين عن المشروع بالمراجعة الدورية لإلتزام قاطنى الوحدات السكنية بالمدينة بالقواعد الموضوعة والتى تتضمن عدم بيع الوحدة أو تأجيرها للغير لعدم تعرضهم لسحب الوحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعد من قيادات المحافظة.