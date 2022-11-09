رئيس وزراء الفاتيكان يزور منطقة أهرامات الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة صباح اليوم الكاردينال "بيترو بارولين" رئيس وزراء الفاتيكان، والذي حرص على زيارة المنطقة الأثرية خلال تواجده في مصر لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop 27 والمنقعد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وكان في استقباله أشرف محي الدين والذي رافقه خلال جولته بالمنطقة الأثرية تضمنت الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول حيث قام بشرح تاريخ المنطقة، فيما أبدى رئيس وزراء الفاتيكان انبهاره الشديد بالحضارة المصرية والتاريخ المصري القديم.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت خلال اليومين الماضيين عدد من الوفود الرسمية من ضيوف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة لتغير المناخ حيث قام بزيارتها ملك تونجا وزوجته ورئيس دولة فنزويلا وأسرته.