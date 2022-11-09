محمود محيى الدين: يجب تدشين شركة خاصة بالسوق الأفريقية تخضع للمعايير الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إنه يجب أن يكون هناك منصات خاصة بالبلاد تضع الأولويات المرتبطة بالمناخ، كما يجب تقديم حلول عملية وجيدة من خلال المشروعات والدعم الفني، إلى جانب مناقشات جادة للأطراف المختلفة.

أضاف محمود محيى الدين، في كلمته بمؤتمر المناخ COP27 الذي يواصل فعالياته بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة: "قمنا بعمل خاص لأفريقيا على المستوى العالمي، ويجب أن يكون هناك انسياب للمشروعات، كما يجب أن تكون هناك شركة خاصة بالسوق الأفريقي تخضع للمعايير الدولية، لتحدث نقلة إلى القارة بأكملها".