اصطدام جرار مفرد بأتوبيس علي مزلقان الصدر بالزقازيق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه صباح اليوم بمزلقان الصدر بالكيلو400/61 بين محطتي الزقازيق – بردين وبعد عبور احد الاتوبيسات تم غلق المزلقان لمرور جرار مفرد رقم (3197) الا ان سائق الاتوبيس قام بالرجوع للخلف من تلقاء نفسة اثناء مرور الجرار مخالفاً قواعد المرور و السلامة ،مما ادي الي اصطدام الجرار بمؤخرة الاتوبيس وتسبب ذلك في وقوع عدد من المصابين

وعلي الفور تم نقلهم لمستشفي الزقازيق للعلاج وتم خروج اغلب الحالات بعد عمل الإسعافات اللازمة وتم إخلاء الخط وتسيير حركة القطارات علي الخط بصورة طبيعية

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتشكيل لجنة فوراً للوقوف على ملابسات الحادث

وتهيب الهيئة بالسادة قائدي المركبات الإلتزام بقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظاً علي الارواح والممتلكات