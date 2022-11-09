الصحة: الدفع بـ25 سيارة إسعاف لموقع تصادم قطار مع أتوبيس بمحافظة الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ25 سيارة إسعاف، لموقع تصادم، وقع صباح اليوم الأربعاء، بين قطار مع أتوبيس، في محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 27 مواطنا، حيث تم نقل 17 مصابا، إلى مستشفى جامعة الزقازيق، بينما تم نقل 10 آخرين إلى مستشفى الأحرار التعليمي.

وأكد «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع مستجدات الحادث، والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، بشكل لحظي، وفي تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية، مؤكدا توافر جميع الأدوية، وأكياس الدم بمختلف الفصائل في جميع مستشفيات محافظة الشرقية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات وسحجات، وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة، موضحا أنه أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئي وجاري المتابعة.