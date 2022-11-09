وزارة الهجرة تعلن تفاصيل مشاركة شباب الباحثين بالخارج فى Cop27

جدة - نرمين السيد - وأشادت وزيرة الهجرة، خلال لقائها وشباب الباحثين، بحرص القيادة السياسية على تبنى المشروعات المستقبلية، والحرص على الانطلاق بمصر إلى ركب التقدم، وسط تنافس عالمى فى شتى المجالات، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم فى الجمهورية الجديدة، مضيفة أننا قدمنا لمصر علماء فى مختلف المجالات فى "مصر تستطيع" ولدينا كنوز من شبابنا الباحثين فى أرقى جامعات العالم، واليوم نمنحهم الفرصة، لأنهم صناع الغد المشرق.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الجلسة ستتناول عددا من المحاور التى تخدم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، بجانب نقل عدد من أحدث الخبرات البحثية بالخارج إلى مصر، حيث يشارك عدد من أبرز الباحثين والمتخصصين من شباب مصر بالخارج وأعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "MEDCE".

وأضافت السفيرة سها جندى، أن الجلسة التى تنظمها الوزارة ستناقش عددا من القضايا الملحة من بينها مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات دعم الحلول البديلة وسط ما يشهده العالم من تحديات، وبوجه خاص تعظيم الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكيفية الاعتماد المستقبلى على مثل هذه الطاقات فى مصر، بالإضافة لتقنيات التحول الرقمى والتخطيط لتعميم تجارب ناجحة فى هذا السياق.

وفى حديثها، أوضحت المهندسة دينا أيمن، أنها تعمل مديرة البرامج المصرية الأمريكية الرائدة فى برامج هندسة البرمجيات فى مقر شركة مايكروسوفت وأستاذة هندسة الكمبيوتر والكهرباء فى معهد نيو جيرسى للتكنولوجيا، حيث تخرجت بدرجة البكالوريوس والماجستير فى نفس العام فى هندسة الكمبيوتر مع مرتبة الشرف، مشيرة إلى حصولها على جائزة فوربس تحت سن 30 عاما عن أمريكا الشمالية 2022 فى مجال تكنولوجيا المشاريع، وتكريمها من رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكونها واحدة من أكثر شباب العالم تأثيرا فى منتدى الشباب العالمى 2022. وتقدم عرضا حول أبرز الفرص فى مجالات التقنية والتحول الرقمى مع توجه العالم نحو الموارد المتجددة.

فيما قال الباحث هشام عبد الناصر، خبير الطاقة المستدامة، إنه سيعرض أبرز التجارب فى مجال الطاقة والاستدامة والهيدروجين الأخضر، وآليات العمل على تسريع انتقال الطاقة فى مصر وإفريقيا والعالم بأسره، موضحا أن مصر تنطلق بقوة تجاه سبل الطاقة النظيفة، مشيرا إلى عمله فى مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى شركة سكاتك النرويجية، وهى إحدى أبرز الشركات فى مجالها عالميا، معربا عن فخره بإعلان السيد الرئيس اليوم عن مبادرة "المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد" بالتعاون مع بلجيكا، وإطلاق المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقة العين السخنة، ما يضع مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بجانب التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفى سياق متصل، ناقش الدكتور مهندس مينا حنين، باحث ومحاضر فى كلية علم التحكم الآلى بالجامعة الوطنية الأسترالية، استراتيجيات التحول الرقمى والتقنيات التكنولوجية كأداة لتطبيق علم التحكم الآلى على الأنظمة المعقدة مثل تغير المناخ، متناولا كيفية المضى قدما بالتكنولوجيا دون الإضرار بالإنسانية، باعتبار التغيرات المُناخية واحدة من المشكلات البيئية التى تحتاج لتعاون الجميع.

وبدوره، استعرض المهندس رامى خالد، مدير البحث والتطوير فى شركة "لوتيك" العالمية، أهمية الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، ومن بينها أنظمة أبراج الطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية المركزة، والخلايا الكهروضوئية الشمسية، والأنظمة الحرارية الشمسية، والرياح البحرية، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى الابتكارات فى أنظمة أبراج الطاقة الشمسية التى يمكن أن تسمح لمصر بأن تصبح مركزا للطاقة فى العالم، بما تمتلكه من الطاقة الشمسية، ومن خلال تسخير هذا المورد الطبيعى بشكل مستدام، لتصبح مصدرا رئيسيا للطاقة، واستخدام تقنيات تكنولوجيا الحرارة الشمسية المركزة والرمل لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبدوره أيضا، ناقش الباحث "جو وهبة" وهو طالب وباحث جامعى فى جامعة برينستون الأمريكية، أهمية الاهتمام بأبحاث إزالة الكربون، وتخفيف الأثر البيئى للمنتجات الاستهلاكية، حيث تركز أبحاثه على السياسة البيئية، وأهمية تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة بشكل أفضل، وفقا للأثر البيئى ومناقشة كيفية تنفيذ هذه السياسة داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجانب شرح كيف يؤثر سلوك المستهلك فى تحقيق ثقافة استهلاك مستدامة. ويعتزم "جو" أن ينطلق بمنصته الرقمية المتخصصة فى شئون الطاقة المتجددة وإدارة الموارد، لتصبح واحدة من أبرز المنصات المؤثرة عالميا، على غرار الشركات الكبرى، وتحقق أهدافها فى مصر وحول العالم.

وتشارك فى الجلسة أيضا نادین مصطفى، باحثة دكتوراه فى جامعة "إمبریال كولیدج" فى لندن، والتى تصنف ضمن أقوى الجامعات عالميا فى مجالها حيث تدرس فى قسم الھندسة الكیمیائیة، ودرست بجانب الھندسة الكیمیائیة إدارة الأعمال من جامعة برمنجھام، وتركز أبحاثها على التكنولوجیات لالتقاط ثانى أكسید الكربون من المصانع والتیارات المماثلة والھواء، وعملت مع عدد من الشركات العالمیة، فى عدة مجالات صناعیة من خلال الأبحاث العلمیة والنواحى الفنیة. وھى مسؤولة البرامج والسیاسات لتحالف الشركات والجھات المسؤولة للانبعاثات فى المملكة المتحدة وعضو فى معھد المھندسین الكیمیائیین فى المملكة المتحدة.

وفى ختام اللقاء، أعربت السفيرة سها جندى عن شكرها لجهود شباب الباحثين المصريين وعلمائنا وخبرائنا بالخارج لنقل خبراتهم إلى الوطن، مؤكدة أن هناك الكثير من المخرجات التى ستمثل إضافة قوية، مشيرة إلى أن الأفكار المقدمة والقابلة للتنفيذ سيتم عرضها لبدء خطوات مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.