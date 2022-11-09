مؤتمر Cop 27.. النباتيون يتظاهرون ضد أكل اللحوم (صور)

جدة - نرمين السيد - تجمّع عدد من المهتمين بقضايا المناخ على مستوى العالم، أمام بوابه 6 بقمة المناخ Cop 27 فى شرم الشيخ.



جدة - نرمين السيد - تجمّع عدد من المهتمين بقضايا المناخ على مستوى العالم، أمام بوابه 6 بقمة المناخ Cop 27 فى شرم الشيخ.

وطالب المحتجون وهم من أصحاب النظام النباتى فى الغذاء بالتوقف عن أكل اللحوم لما لها من أضرار كبيرة على المناخ.

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