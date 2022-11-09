مدبولى: يسعدنا مشاهدة ما ستحققه شراكتنا مع الصندوق الأخضر للمناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه وسعادته بما ستحققه الشراكة بين الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ (والشركاء)، لضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من أجل الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيا، وآمل أن يثبت هذا النموذج نجاحه ومن ثم يمكن تنفيذه فى البلدان النامية الأخرى فى جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك كله تعزيز الشراكات لإقامة مزيد من استثمارات القطاع الخاص لمعالجة تغير المناخ.





جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعالية الإعلان عن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكامل الوزير، وزير النقل، ويانك جليماريك، الرئيس التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبى رفيع المستوى بالجناح المصرى "من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار" بقمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ.



وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالحضور من الوزراء وممثلى الجهات الدولية المشاركة، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التى تم إطلاقها فى مايو الماضى.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية جاءت نتاج تعاون بين الوزارات المختلفة لأنها تعكس الطبيعة الشاملة لأزمة تغير المناخ، حيث تكاتفت جميع القطاعات لإنتاج مشروعات تهدف فى الوقت نفسه إلى التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية والتى تشمل قطاعات: السياحة، والنقل، والتنوع البيولوجى، والتمويل، والصحة، والتخطيط الحضرى، والمياه، والزراعة، والطاقة والنفط والغاز.

وأوضح رئيس الوزراء أنه علاوة على ذلك، تم إطلاق المساهمات المحددة وطنيا المحدثة فى مصر فى يونيو الماضى، حيث تمت ترجمة طموحات الاستراتيجية إلى أهداف كمية فى قطاعات مختارة، وتلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات التنفيذ.



وأشار مدبولى إلى أن الحكومة المصرية قامت، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ وأصحاب المصلحة الآخرين، بوضع خطة وطنية للاستثمار المناخى، بناء على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بهدف تسريع المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل.

واستهلت وزيرة البيئة كلمتها بمقولة: "إذا فشلنا فى التخطيط فإننا نخطط للفشل"، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث فى تسليط الضوء على النموذج المصرى فى إعداد خطتها الوطنية للاستثمار فى المناخ بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وأيضا النموذج الرائد فى قيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لهذا الإعداد بصفته رئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية؛ فالتخطيط الجيد يتطلب اتخاذ خطوات ثابتة على أرض صلبة، ونحن اليوم نعرض رحلتنا الملهمة خلال عملية وطنية شاملة ضمن مختلف الوزارات والشركاء، تضمنت الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأول حزمة من المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تخفيف المخاطر فى تمويل المناخ فى ظل المشكلات التى تحيط بالعالم والأزمات الاقتصادية المتلاحقة وجائحة كورونا، لذا تعرض الخطة الوطنية للاستثمار فى المناخ مناطق الخطر والفرص أيضا، وتقدم نموذجا للعمل الوطنى متعدد الشركاء، والذى قد يقودنا إلى تسريع الوصول لشعار "معا للتنفيذ".



تجدر الإشارة إلى أن الحدث الجانبى يتضمن الإعلان عن الخطة الوطنية للاستثمار المناخى فى مصر، وتسليط الضوء على رفع الطموح فى تعظيم مصادر التمويل المتاح، ودعوة ممولى المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ لتسريع تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيا وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى لاتباع نهج الاستثمار المناخى الذى تتبعه الحكومة المصرية، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والصندوق الأخضر للمناخ، لترجمة مساهماتهم المحددة على المستوى الوطنى إلى خطط استثمارية.