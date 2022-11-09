«أسباب وُرُود الحديث جمعا».. رسالة ماجستير للباحث محمد حماد بأصول الدين  

جدة - نرمين السيد - حصل الباحث محمد حمدى حماد، على درجة الماجستير، من كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، بدرجة "ممتاز" فى الرسالة المقدمة بعنوان: "أسباب وُرُود الحديث جمعاً ودراسة نقدية من خلال كتب السنة النبوية من حديث رقم 436 إلى حديث رقم 580".





وتكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور منصور على منصور، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة "مشرفا أصليا"، والدكتور أحمد رزق درويش، مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة "مشرفا مشاركا"، والأستاذ الدكتور محمد عيد أبو كُريم، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة "مناقشا داخليا"، والأستاذ الدكتور إبراهيم على السيد عيسى، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بالزقازيق "مناقشا خارجيا"، وأثنت اللجنة المناقشة على الرسالة، مؤكدين أنها تضمنت ميزات عديدة، يمكن البناء عليها فيما بعد.

وتكتسب رسالة الباحث أهميتها فى الاستفادة من سبب الورود فى القياس عليه، ومعرفة مكان ورودِ الحديث وزمانه، والوقوف على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم الشرعى، وإزالة الإشكالات التى نشأت لعدم معرفة سبب الورودِ.



ويتمثل الهدف الأساسى للرسالة فى بيان موضوع أسباب ورودِ الحديث وتوضيح أسباب الورود بعد جمع الأحاديث المتضمنة على أسباب "ورودٍ"، والكشف عن الآداب والأحكام المتعلقة بتلك الأحاديث، لفهمها فهما صحيحا يتناسب مع ظروف المكان والزمان الذى نعيشه الآن.

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة فى نتائجها: أن أكثر أحاديث أسباب الورود تعد مادة علمية لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم، والرقائق، وفضائل الأعمال، وفضائل الصحابة، ومنها ما يفيد فى تخصيص العام، وتقييد المطلق، والذى له تأثير بالغ فى الحكم الشرعى، وكذلك تفيد أسباب الورود فى الرد على الشبهات حول السنة النبوية المطهرة، كما أنها من الأمور التى تضبط وتجلى المراد من النص النبوى، ومعرفة مكان وزمان الحديث.

