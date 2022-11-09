سويلم يوقع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل وشركاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - توقيع اتفاقية شراكة وقعها من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري ، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ووقعها على الجانب الآخر من شركاء التنمية ، السيد/ الفاريو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"

- التوقيع على خطاب شراكة لمشروعي "تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا" و "إنشاء نظام إنذار مبكر" ، وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري ، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومن الجانب الآخر ، السيد/ ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.

- تم التوقيع على خطاب نوايا لمشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية ، وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري ، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومن الجانب الآخر، السيد/ الفاريو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"

- التوقيع على اتفاق شراكة بشأن تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجاً ، والذى وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومن جانب شركاء التنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية

- توقيع خطاب نوايا بشأن مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية ، والذى وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري ، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير التجارة والصناعة، ومن شركاء التنمية السيد/ بدر محمد السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي