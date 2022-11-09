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سويلم يوقع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل وشركاء...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - توقيع اتفاقية شراكة وقعها من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري ، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ووقعها على الجانب الآخر من شركاء التنمية ، السيد/ الفاريو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"

- التوقيع على خطاب شراكة لمشروعي "تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا" و "إنشاء نظام إنذار مبكر" ، وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري ، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومن الجانب الآخر ، السيد/ ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.

- تم التوقيع على خطاب نوايا لمشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية ، وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري ، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومن الجانب الآخر، السيد/ الفاريو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"

- التوقيع على اتفاق شراكة بشأن تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجاً ، والذى وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومن جانب شركاء التنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية

- توقيع خطاب نوايا بشأن مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية ، والذى وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري ، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير التجارة والصناعة، ومن شركاء التنمية السيد/ بدر محمد السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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