«الوزراء» ينفى تقديم منح مالية مقابل التسجيل على موقع التموين (إنفوجراف)

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وحسبما نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فإنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، وأن الموقع الإلكترونى المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق.
وشددت الوزارة على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التى يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمى للوزارة www.msit.gov.eg، مُشيرةً إلى استمرار الوزارة فى تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى جهة تستهدف استغلالهم والنصب عليهم.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).
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