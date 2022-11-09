«التعليم العالى» توقع بروتوكولات تعاون لوضع برامج لحماية الكائنات البحرية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع بروتوكول للتعاون بين المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ومعهد وودز هول بالولايات المتحدة، التى تعد المؤسسة الأولى فى مجال علوم البحار والاستكشافات البحرية.





كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد والمركز القومى لعلوم المحيطات بانجلترا برئاسة الدكتور بيتر أيد رئيس المركز.

يأتى ذلك ضمن أنشطة وفعاليات المعهد القومى لعلوم البحار برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة بالمنطقة الزرقاء فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى COP27 المقام حاليا بشرم الشيخ.



وتهدف بروتوكولات التعاون إلى تعزيز ودعم التعاون العلمى المشترك فى مجال علوم البحار، ووضع برامج للحد من التغير المناخى وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار، فضلا عن مساعدة الباحثين المصريين بالعمل على سفن الأبحاث المتقدمة لودزهول، حيث أنها تقوم بالأبحاث العلمية فى أعالى البحار والمحيطات.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى جانب من فعاليات جناح المحيطات، والذى ينظمه 16 مؤسسة علمية متخصصة فى مجال علوم البحار، وقد تم اختيار المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لإنشاء أول منظومة علمية؛ لمناقشة التحديات التى تهدد البحار والمحيطات على مستوى العالم، ووضع برامج وخطط تنفيذية على مستوى العالم لمواجهة التحديات التى تواجه التنوع الحيوى والمصادر الحية والغذاء وارتفاع منسوب المياه التى تهدد سواحل العالم.

وينظم المعهد، خلال فعاليات قمة المناخ،8 فعاليات تناقش قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها على القارة الإفريقية ووضع خارطة طريق لعقد المحيطات بإفريقيا، وكذلك مناقشة تأثير التغيرات المناخية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الاقتصاد الأزرق والاستكشافات البحرية واستخراج المعادن من قاع البحار والمحيطات.

ويعقد المعهد عدة مناقشات حول وضع السواحل الإفريقية والتحديات التى تواجهها والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لتلك السواحل ومنها "تحديات عقد المحيط والأولويات الإقليمية"، والتى تبحث عددا من الموضوعات مثل التلوث، والتنوع البيولوجى، وتغير المناخ، والأمن الغذائى، والتنمية المستدامة للمحيطات، وأنظمة مراقبة المحيطات، والتمثيل الرقمى للمحيطات، وتنمية القدرات ومحو الأمية فى المحيطات، و"رؤية مستقبلية للحلول التى تواجه السواحل الإفريقية" تهدف إلى تعاون جميع الأطراف فى مختلف التخصصات لتحديد قدرات القارة الإفريقية والاحتياجات التنموية للقارة، و"تعزيز استدامة علوم المحيطات من خلال الابتكار وتنمية القدرات" والتى تبرز أهمية دور علوم المحيطات، والمنهجيات الجديدة وفرص الاتصال والتعاون مع الجهات الفاعلة فى المحيطات بمشاركة جهات الصناعة، فضلا عن مناقشة أهمية الاستثمارات القائمة على المحيطات من خلال إجراء البحوث والمبادرات حولها.