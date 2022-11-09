الصحة: الدفع بـ25 سيارة إسعاف لموقع تصادم قطار مع أتوبيس بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 27 مواطنا، حيث تم نقل 17 مصابا، إلى مستشفى جامعة الزقازيق، بينما تم نقل 10 آخرين إلى مستشفى الأحرار التعليمى.
وأكد «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع مستجدات الحادث، والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، بشكل لحظى، وفى تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية، مؤكدا توافر جميع الأدوية، وأكياس الدم بمختلف الفصائل فى جميع مستشفيات محافظة الشرقية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات وسحجات، وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة، موضحا أنه أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئى وجارى المتابعة.
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