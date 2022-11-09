قوافل طبية مجانية لـ12 محافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة» اليوم وغدا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، فتشمل القوافل التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، والباطنة والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد الأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وذكرت الوزارة أن القوافل تنطلق فى محافظات: القاهرة، والبحيرة، ومطروح، والوادى الجديد، والمنوفية، والغربية، وسوهاج، وبنى سويف، ودمياط، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء.