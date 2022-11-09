خبير عالمى: مصر بقيادة الرئيس السيسى تلعب دورا كبيرا فى التحول الأخضر

جدة - نرمين السيد - قال الخبير الألمانى العالمى والمتخصص فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وحماية المناخ المهندس هاينز جى ار ستيرم إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلعب دورا كبيرا فى التحول الأخضر وينتظرها مستقبل كبير فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.





وثمن هاينز فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المنعقدة حاليا بشرم الشيخ الجهود التى تبذلها مصر والرئيس السيسى فى قضية مواجهة التغيرات المناخية، مشيدا بالتنظيم المبهر للمؤتمر الذى يعد أهم حدث عالمى يعقد سنويا، متوقعا أن يسفر المؤتمر عن نتائج جيدة فى الإسراع بالأنشطة المتعلقة بالسياسات المناخية والتنمية الشاملة وخاصة فيما يتعلق بالهيدروجين.

وأكد أهمية الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أنه يشارك فى فعاليات المؤتمر كخبير عالمى من خلال النقاشات الخاصة بإنتاج الهيدروجين لاسيما فى الدول النامية، مسلطا الضوء على أهمية هذه المشروعات ذات البعد الاقتصادى، لافتا إلى أن جميع الدول النامية لابد وأن تركز فى الوقت الحالى على إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال: إنه سيتحدث خلال الاجتماعات الفنية التى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ عن التأثير الاجتماعى والاقتصادى لاستخدام تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر فى الدول النامية، وهو أمر مهم للغاية من ناحية المعلومات؛ لأن هناك دولا ترغب فى إنتاج وتطوير الهيدروجين الصناعى لكنها لا تعلم كيفية تحقيق ذلك، فبعض الدول النامية تعانى من نقص المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا مؤكدا أهمية المعرفة من أجل إنتاج الهيدروجين بأسعار مناسبة.

وذكر أن مصر تنتج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعى عن طريق التبخير الذى يكون فى النهاية ما يطلق عليه الهيدروجين الأزرق وهو ذو تكلفة أقل، منوها بأن أهالى مدينة (شرم الشيخ) ودودون، فضلا عن إعجابه الشديد بالمكان والمساحات الخضراء وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدينة.