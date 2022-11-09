غيوم وأمطار.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وحالة الطقس خلال 3 أيام

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صباح اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس اليوم وخلال الـ 3 أيام القادمة، مشيرة إلى حدوث عدد من الظواهر الجوية بينها سقوط أمطار وغيوم جزئية.





وقالت الهيئة فى تقرير لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه يسود اليوم الأربعاء ممطر خفيف نهارا ودرجة حرارة 25 درجة مئوية، وغائم جزئيا ليلا بدرجة حرارة 18 درجة مئوية، على القاهرة والوجه البحرى. وجاءت توقعات الأرصاد لطقس اليوم والأيام القادمة وفق الإنفوجراف التالى: وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوسط أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء على القاهرة والوجه البحرى، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى وخفيفة على جنوب الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة.

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