تزامنا مع «COP27».. مستشفى شرم الشيخ الدولى يحصل على اعتراف «GGHH» العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حصول مستشفى شرم الشيخ الدولى، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، مشيرة إلى أنه المستشفى الأول والوحيد بمصر الحاصل على الاعتراف الدولى، وتطبيق مفاهيم التحول الأخضر للمنشآت الصحية طبقا للمعايير العالمية.





يأتى ذلك تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، فى دورته السابعة والعشرين "COP27"، الذى تستضيفه مصر الآن، بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من (6-18) نوفمبر 2022.

وبدوره قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إنه جرى تنفيذ 3 خطوات متميزة لحصول مستشفى شرم الشيخ الدولى على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، أولها نجاح المستشفى فى الحصول على المركز الثانى على مستوى محافظة جنوب سيناء فئة المشروعات الكبيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وثانيها إعلان مستشفى شرم الشيخ الدولى مستشفى خالية من الزئبق اتساقا مع مبادرة منظمة الصحة العالمية لرعاية صحية بدون زئبق، وثالثها حصول هيئة الرعاية الصحية على شهادة الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء التابعة لمنظمة رعاية صحية بدون ضرر كأول عضو مسجل من جمهورية مصر العربية.

وتابع رئيس الهيئة، أنه جرى الارتكاز على 9 محاور رئيسة للوصول بمستشفى شرم الشيخ الدولى إلى أن تكون حجر الأساس للتحول الأخضر فى قطاع الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية، التى بدأت بالتحول إلى مصادر الطاقة البديلة من خلال إنشاء مشروع إنشاء محطة ذاتية للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، ثم إنشاء محطة لتحلية وتنقية المياه، وإنشاء خزان لتجميع المياه المهدرة من فائض محطة التحلية ونظام رى وتجميع متكامل لأغراض الاستزراع، واستخدام تقنيات فعالة لترشيد استهلاك المياه، فيما شملت المحاور أيضا تطوير البنية التحتية الخضراء من أنظمة رى حديثة ومشروعات التشجير، والإدارة الآمنة للمخلفات الطبية، وجرى استبدال وحدة المعالجة بالحرق وتركيب وحدة للمعالجة بالفرم والتعقيم، إضافة إلى توفير وحدات لفصل النفايات العادية وماكينة للتخلص من الزجاجات البلاستيكية والمعدنية بالمستشفى لتشجيع المواطنين على فصل النفايات العادية، ذلك فضلا عن استبدال جميع أجهزة ضغط الدم الزئبقية وموازين الحرارة ببدائل آمنة ودقيقة.

وأشار السبكى، إلى أنه ضمن أبرز المحاور التحول الرقمى لضمان خدمة صحية أكثر أمانا على المريض ومقدم الخدمة الصحية على حد سواء، حيث جرى إنشاء وحدة للتشخيص والاتصال الطبى عن بعد مدعومة بأجهزة التطبيب عن بعد telemedicine داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى، ومربوطة إلكترونيا بكافة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وبمستشفى هيئة الرعاية الصحية المصغر الميدانى، اتساقا مع رؤية هيئة الرعاية الصحية لتبنى مبدأ التحول الرقمى وإلغاء كل التعاملات الورقية، وكذلك تقليل استخدام الورقيات بالمستشفى.

وتابع أن هيئة الرعاية الصحية، تبنت مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، وتطبيق مفاهيم التحول الأخضر التى من شأنها وضع المنشآت الصحية المصرية على خريطة المنشآت الصحية الخضراء، ودعم المستشفيات لتكون خضراء مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وصديقة للبيئة، وذلك اتساقا مع جهود الدولة المصرية والتى وضعتها ضمن الأجندة الوطنية ورؤيتها الطموحة بشأن مواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية.

ونوه السبكى، بتكاتف الجهود مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى هذا الإنجاز التاريخى وأبرزهم منظمة الصحة العالمية، البنك الدولى، الاتحاد الدولى للمستشفيات، اتحاد المستشفيات العربية، وزارات "البيئة، الصحة، الكهرباء والطاقة المتجددة"، ومحافظة جنوب سيناء، وهيئتى "الشراء الموحد، سلامة الغذاء"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وتابع السبكى: أن حصول مستشفى شرم الشيخ الدولى على الاعتراف الدولى كأول مستشفى فى مصر تزامنا مع مؤتمر "COP27" إنجاز تاريخى فى قطاع الرعاية الصحية للمصرى، ومشيرا إلى أن ذلك الاعتراف الدولى يعزز من جهود مصر فى تطبيق مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء، وتعزيز العمل المناخى على المستوى الوطنى.