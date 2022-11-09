شاهد - نشطاء يتداولون فيديو لعلاء عبد الفتاح يحرض على الجيش والشرطة والقضاء

جدة - نرمين السيد - مصر بلد الأمن والأمان ترعى أبنائها وتحنو عليهم، إلا أن هناك بعد الأبناء عاقون ببلدهم ولا يعرفون قدرها ومكانتها، ولا مكانة شرطتها وجيشها الذى يدافع دومًا عن حقها وسيادتها وأمنها.





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