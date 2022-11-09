وفد الاتحاد الأوربى يشيد بدور «القوى العاملة» فى التدريب وتأهيل الشباب

جدة - نرمين السيد - أشاد وفد من الاتحاد الأوروبى برئاسة جوست كورت مدير عام الإدارة العامة للتوظيف والشئون الاجتماعية والإدماج بالمفوضية الأوروبية، بالدور الذى تلعبه وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير حسن شحاتة فى ملف التدريب وتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.





وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين "الجانبين" خلال الفترة المقبلة.. جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام وزارة القوى العاملة، فى إطار التعاون القائم بين" الاتحاد" و"الوزارة" فى مجالات التدريب المهنى، وربطه باحتياجات سوق العمل المصرى، وتنمية مهارات الشباب فى المحافظات، وعرض إستراتيجيات الوزارة واحتياجاتها بما يخص التدريب والتشغيل.

وقال بيان صحفى اليوم الأربعاء أنه فى بداية اللقاء رحب إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير والمشرف على المكتب الفنى للوزير، بأعضاء الوفد الأجنبى، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالتدريب المهنى، ويقوم المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والذى يضم كافة الوزارات المعنية بالتدريب بوضع خطة موحدة لمعالجة كل مخرجات التعليم الفنى وربطها بالتدريب المهنى وفق متطلبات سوق العمل.

وأضاف، أن وزارة القوى العاملة هى التى تختص بالإشراف العام على التدريب المهنى على المستوى القومى، وتعتمد خطتها على التدريب من أجل التشغيل، لمعالجة نقص المهارات الموجود فى أغلب دول العالم، حيث تعمل على تنمية المهارات من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التى تجوب كل القرى، كما أن هناك مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم ومن أجل تنمية التدريب المهنى فى مصر.

من جانبه استعرض أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، خطة الوزارة للتدريب وعدد المراكز التابعة لها على مستوى المديريات، فضلا عن شرح تفاصيل البرامج التدريبية التى تقوم بها الوزارة ومدتها، والمستهدف منها، والمهن التى يتم التدريب عليها، مشيرا إلى الدراسة التى تقوم بها الوزارة حاليا لإحداث تطوير فى المراكز التدريبية والوحدات المتنقلة التابعه للوزارة والمتواجدة فى القرى الأكثر احتياجا والتى ترتفع فيها نسب البطالة.

واستطرد رئيس الإدارة المركزية ان الوزارة تعمل على تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة على مهن جديدة وهى صيانة المحمول، والحاسب الآلى، ومعمل للغات داخل كل وحدة، كما تخطط لتجهيز 5 وحدات أخرى على مهن الذكاء الاصطناعى ووظائف المستقبل بناء على دراسة سوق العمل والمهن المطلوبة بداخله مستقبلاً.

ومن جانبه قدم "جوست كورت" الشكر والتقدير لفريق عمل وزارة القوى العاملة، مثنياً على سياسة الوزارة فيما يخص التدريب المهنى والتى تصل للمتدربين داخل القرى التى يعيشون فيها، فى مهمة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم التى تقوم بأعمال التدريب النظامى لطلبة المدارس.

وأضاف المدير العام ان الاتحاد يهتم فى أعماله ومشروعاته الخاصة بالتدريب على سوق العمل وتأهيل الشباب للحصول على وظيفة، وكذلك تحسين مهارات العاملين فى الوظائف بسبب طبيعتها المتغيرة باستمرار، وهذه النقطة بالتحديد على قائمة أعمال مؤتمر المناخ cop27 المقام حالياً بشرم الشيخ والتى تختص بآثار التغير المناخى على الوظائف الموجودة من استحداث لبعض الوظائف واختفاء أخرى، بما يدعونا جميعاً للاهتمام بتنمية المهارات.

كما أوضح كورت أن هناك أوجه تكامل كثيرة بين الوضع القائم فى مصر والوضع فى أوروبا، وأنه تم اعتماد عام 2023 "عاما للمهارات" فى أوروبا، فى حين أن عام 2022 تم اعتماده "عاما للشباب"، وهذا أكبر دليل على أهمية الشباب والمهارات فى مستقبل أوروبا باعتبار رأس المال البشرى أهم عنصر من عناصر العمل فى الاتحاد الأوروبى، وتم بالفعل عمل عدة مبادرات معنية بهذا الأمر مع إعطاء الأولوية فى العمل لدول شمال إفريقيا وتحديداً مصر وتونس والمغرب باعتبارها ذات أولوية لبدء العمل معها خاصة فى مجالات السياحة والرعاية والبناء والتشييد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الاهتمام بإيجاد قنوات شرعية للهجرة.

حضر اللقاء من جانب الوزارة: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ورشا عبد الباسط مدير الادارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، وياسمين ممدوح مدير الادارة العامة للتخطيط ومتابعة التدريب المهنى، وعمرو الدسوقى الادارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير..ومن جانب الاتحاد الأوروبى: فرانسيسكا بارابا كوميفيس مساعد المدير العام، إيمانويلا بورا مسؤول السياسات بإدارة السياسة الدولية والعلاقات الخارجية، وأحلام فاروق مدير برنامج التعليم والتدريب التقنى والمهنى.