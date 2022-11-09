جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز المشروعات التى يجرى تنفيذها لإحداث نقلة نوعية خاصة فى مجال رفع كفاءة المرافق من شبكات الصرف الصحى، والمياه، والكهرباء، والغاز، بقرى ومراكز برج العرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرى برج العرب تتنفس «حياة كريمة» (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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