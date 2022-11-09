رئيس الوزراء: التمويل ركيزة أساسية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدول النامية تعانى قلة الموارد لمواجهة تغير المناخ، مشيرا إلى أن مصر تهدف إلى تنظيم العديد من البرامج المرتبطة بالتحول للاقتصاد الأخضر.





وأضاف مدبولى خلال كلمته فى جلسة تمويل المناخ ضمن فعاليات قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، نتمنى ترجمة ما تسفر عنه قمة المناخ من توصيات وتعهدات إلى واقع ملموس عل أرض الواقع. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن التمويل هو الركيزة الأساسية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

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