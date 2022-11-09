الرئيس السيسي يستقبل رئيسة جمهورية تنزانيا في شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم فى شرم الشيخ، سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر، متقدماً سيادته إلى تنزانيا الشقيقة حكومةً وشعباً بخالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا، وداعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.