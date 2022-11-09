رئيس الوزراء: دعمنا للقضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية المصرية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، محمد أشتيه، رئيس وزراء فلسطين، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).





وأكد رئيس الوزراء خلال المقابلة أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية عبر عقود من الزمن، وستستمر مصر فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى فى كل المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطينى عن التقدير البالغ لدور مصر الريادى فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، مؤكدا اعتزاز فلسطين بالدعم المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية.

وتطرقت المقابلة كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسلطة الفلسطينية، وأوجه الدعم المصرى الممكن للسلطة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تطبيق مقررات القمة العربية فى الجزائر فيما يخص دعم الشعب الفلسطينى.

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