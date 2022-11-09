مستشار المفتى يشارك فى أسبوع التعريف بالإسلام فى أمريكا

وأشار نجم فى تصريحات صحفية قبيل مغادرة الوطن إلى أمريكا أنَّ هذه المشاركة تأتى انطلاقًا من حرص دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم على التعريف بصحيح الدين والإسلام، وتغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وأوضح مستشار مفتى الجمهورية أنَّ فعاليات الأسبوع تتضمَّن إلقاء عدد من المحاضرات حول الإسلام فى عدد من الجامعات الأمريكية واللقاءات العامة، بهدف تصحيح كثير من المفاهيم الإسلامية التى تَمَّ تشويهها من قِبل الجماعات المتطرفة؛ حيث تسبَّبت فى موجات العداء والكراهية ضدَّ الإسلام والمسلمين فى الغرب.
وأضاف نجم أنه سيتم عقد لقاءات عامة ومحاضرات تعريفية بصحيح الإسلام، كما أنَّ هذه اللقاءات تعدُّ فرصةً جيدة لتعزيز التواصل مع الجاليات المسلمة فى الولايات المتحدة الأمريكية والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم الدينية، فضلًا عن عقد عدد من اللقاءات الإعلامية هناك حول قضايا الإسلام والمسلمين.
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