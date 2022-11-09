رئيسة تنزانيا تهنئ السيسى بنجاح تنظيم مؤتمر المناخ «cop27»

جدة - نرمين السيد - تقدمت رئيسة تنزانيا، سامية حسن، بخالص التهنئة والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نجاح مصر فى التنظيم الرائع لقمة المناخ "cop27"، المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، معتبرة ذلك نجاحا تاريخيا سيسجل باسم مصر والقارة الإفريقية بأكملها.





وبدوره رحب الرئيس السيسى، بزيارة رئيسة تنزانيا، إلى مصر، متقدما إلى تنزانيا الشقيقة حكومة وشعبا بخالص التعازى، فى ضحايا حادث تحطم الطائرة فى بحيرة فيكتوريا، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. واستقبل الرئيس السيسى، صباح اليوم، الرئيسة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27، فى مدينة شرم الشيخ.

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