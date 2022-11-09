هدايا متبادلة بين شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية بقمة البحرين (صور)

جدة - نرمين السيد - تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، الهدايا التذكارية خلال لقائهما فى قصر الصخير بمملكة البحرين، فى إطار الزيارة التاريخية للرمزين الدينيين الأكبر فى العالم إلى البحرين ومشاركتهما فى ملتقى الحوار بين الشرق والغرب فى البحرين.





وأهدى شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لوحة فنية لأخيه البابا فرنسيس، يرمز إلى وثيقة الأخوة الإنسانية؛ التى تمثل خطوة تاريخية ومرحلة فارقة فى التاريخ الإنسانى، وتروج اللوحة إلى أهم مبادئ وقيم الوثيقة؛ مثل: الحوار بين الشرق والغرب والسلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى والتعاون والأخوة والمحبة؛ حيث تحمل هذه اللوحة آخر جملة من الوثيقة، واللوحة تصوير فنى لوثيقة الأخوة الإنسانية فى الرابع من فبراير عام 2019م، فى أبوظبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

رسمَ هذه اللوحة الفنان العربى ضياء علَّام، الذى دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسيَّة لرسم أكبر لوحة جداريَّة متوهجة فى الظلام، وقد رسم هذه اللوحة الفنية مستخدمًا الخطَّ العربى الذى يُستعملُ فى كتابة الألقاب الملكية والزخارف والنقوش الإسلامية والمخطوطات والتصاميم المعمارية.

من جانبه، أهدى بابا الكنيسة الكاثوليكية مجسمًا فنيًّا لشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، يجسد شجرة الزيتون صُنعت من الحديد المطروق والمصنَّع والملوَّن على الحرارة والمغطى بورقة ذهب، وهذه الشجرة لا تُذكِّر فقط بمعانٍ قديمة جدًّا مرتبط معظمها بالسلام، والكمال والنقاء، لكنها معروفة باسم "شجرة الحياة"، لقدرتها على الصمود على مر القرون، وهى مقدَّمة لشيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بمثابة أمنيَّة لمستقبل طويل من الأخوة مليء بالرفاهية والازدهار.

وعقد شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين وبابا الكنيسة الكاثوليكية لقاءً رسميًّا فى البحرين خلال زيارتهما للمملكة والمشاركة فى ملتقى البحرين للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى»، تلبية لدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وتعد هذه الجولة هى الجولة السابعة من جولات الحوار بين الشرق والغرب؛ التى نظمها مجلس حكماء المسلمين، والتى تهدف إلى تعزيز قيم العيش المشترك والسلام العالمى.