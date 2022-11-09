رئيس المنظمة البحرية الدولية يشيد بتنظيم cop27 وجهود مصر للحفاظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - وحضر اللقاء اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وأعرب وزير النقل -فى بداية اللقاء- عن الاعتزاز بعضوية مصر فى هذه المنظومة الدولية الرفيعة، مشيرا إلى أن المنظمة البحرية الدولية، هى العمود الفقرى لتنظيم صناعة النقل البحرى عالميا.

وأشاد الوزير، بدور المنظمة فى تحقيق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.

وبدوره قدم الأمين العام للمنظمة، شكره وامتتنانه لمصر وللقائمين على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى.

وشدد على الدور الكبير الذى تلعبه جمهورية مصر العربية من أجل النهوض بكافة الأنشطة خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة.

ودعا الأمين العام، وزير النقل لتقديم الدعم للمنظمة البحرية الدولية، من خلال حضور الاجتماعات التى سيتم انعقادها فى ديسمير المقبل، بشأن الاستراتيجية المتبعة للحفاظ على البيئة البحرية.

كما طلب الأمين العام، من الوزير، إلقاء كلمة خلال الاجتماعات يحث فيها الدول الأعضاء على ضرورة الحفاظ على البيئة والتحول للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

ومن ناحيته، أعرب الوزير عن شكره للدعم المقدم من جانب المنظمة البحرية الدولية فيما يخص إنشاء مكتب إقليمى يخدم الدول فى المنطقة، منوها بأن استضافة المكتب الإقليمى فى مصر، تهدف إلى دعم المنطقة البحرية من ناحية، وخدمة دول المنطقة من ناحية أخرى.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التطور الكبير فى منظومة الموانئ البحرية المصرية، وأهمية قناة السويس كشريان مهم للتجارة العالمية، والتعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.

وأوضح وزير النقل، أن مصر أطلقت رسميا استراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030) فى فبراير 2016، ومشروعات تنموية كُبرى فى المجالات كافة، من بينها القطاع البحرى، وأصبحت بالفعل على أرض الواقع، وفى هذا الإطار جرى تطوير وازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس، نظراً لأهميتها كأهم شُريان للتجارة ودورها المحورى.

ولفت إلى أن القناة أصبحت حاليا قادرة على استقبال أنواع السُفن كافة، وخاصّةً ناقلات النفط العملاقة ومن ثم فهى توفّر التكاليف على السُفن بتقليل زمن العبور، مضيفا أن تنمية الموانئ تقع على رأس الأولويات الحالية للحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولدعم التجارة الدولية.

وجدد الإشارة، إلى الجهود المبذولة من أجل حماية البحارة ومراعاة كافة حقوقهم واعتبارهم عمال رئيسين كما موضحًا انه تم تعديل كافة التشريعات الخاصة بالعمالة البحرية لدعم حقوق البحارة.

وخلال اللقاء ألقى الضوء على المشاركة الفعالة والإيجابية لجمهورية مصر العربية فى مجلس المنظمة البحرية الدولية (الفئة C) وحرصها على استمرارية تواجدها فى المنظمة والمشاركة بفعالية فى جميع الأنشطة.