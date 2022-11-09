«COP27».. مدبولى لرئيس وزراء الفاتيكان: البابا فرانسيس يحظى بتقدير المصريين

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الكاردينال بيترو بارولين، رئيس وزراء الفاتيكان، على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27".





وفى مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء، على ما يربط مصر والفاتيكان من علاقات ودية منذ تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين فى أربعينيات القرن الماضى، خاصة مع الدور الذى تلعبه مصر فى الحوار بين الأديان، وتعتبر مصر إحدى ركائز هذا الحوار؛ نظرا لمكانتها التاريخية فى العالم الإسلامى والشرق الأوسط، وكذا المكانة الرفيعة للأزهر الشريف.

وأشاد مدبولى بالعلاقات المتميزة والتقدير المتبادل بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، منوها بحرص مصر على استمرار التنسيق مع الفاتيكان على كافة المستويات.

وأثنى مدبولى، على ما يتخذه البابا فرانسيس من مواقف إيجابية تجاه مصر والدول العربية والإسلامية، تتضح من تصريحاته المتكررة حول أهمية تقبل الثقافات والديانات الأخرى؛ فقداسة بابا الفاتيكان يحظى باحترام وتقدير المجتمع المصرى، الأمر الذى بدا جليا فى الترحيب الكبير الذى وجده قداسته من الشعب المصرى فى الزيارة التى قام بها إلى مصر فى 2016.

كما رحب رئيس الوزراء، بمشروع إنشاء مستشفى "بامبينو جيزو" بالعاصمة الإدارية، الذى جرى الإعلان عنه فى 3 أکتوبر ۲۰۲۲، لافتا إلى تقدير مصر لما تقدمه مؤسسة "الإخوة الإنسانية" التابعة للفاتيكان من دعم للمستشفى.

وأورد أن الحكومة المصرية مستعدة لتنفيذ المشروع وتقديم التسهيلات لذلك، تقديرا لرعاية البابا فرانسيس لهذا المشروع المهم.

من ناحيته، توجه رئيس وزراء الفاتيكان بالتهنئة لمصر على استضافتها لمؤتمر المناخ وعلى نجاح التنظيم، كما أعرب عن تقدير الفاتيكان لعلاقات التعاون مع مصر فى ملفات نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان.

ونوه بوجود أرضية من القيم المشتركة التى يجتهد البلدان فى الدعوة لها، وهو ما سيتم العمل على تعزيز التعاون بشأنه فى الفترة المقبلة.