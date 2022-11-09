مدبولى يشيد بمستوى العلاقات الاستثنائية مع الأردن

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية التى تربط مصر والأردن، فى كافة المجالات، استرشادًا بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تربط الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأخيه الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك الأردن.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، مساء أمس، بنظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27". من جانبه، أعرب رئيس وزراء الأردن عن خالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعباً على تنظيمها المتميز لهذا الحدث العالمى لقمة المناخ، معتبراً ذلك مصدر فخر للعرب. كما وجه الخصاونة الدعوة لمدبولى لزيارة عمان، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع الأردن، فى موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال النصف الأول من العام القادم.

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