ياسمين فؤاد: نعول على ”يوم التمويل” كحجر زاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ" COP27، بدء الأيام المواضيعية لمؤتمر المناخ اليوم بـ"يوم التمويل"، مشيرة إلى أن التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، ويدخل في صميم عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفاوضات اتفاقية باريس، إذ جددت نتائج قمة جلاسكو العام الماضي التأكيد على الأهمية المحورية للتمويل كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي.

وقالت فؤاد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، إن قضية التمويل لا تركز على جزء واحد فقط ولكن سنعمل على القروض والمنح والآليات الأخرى الخاصة بالتمويل، بما في ذلك التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية والسياسية التي لديها القدرة على تعزيز وتوسيع نطاق التمويل، والمساهمة في الانتقال المطلوب، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بمبادلات الديون بالبيئة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه بجانب التركيز على توفير مبلغ الـ100 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ، فإن هذا الأمر ليس هو المشكلة الوحيدة، فهناك مشكلة محدودية تمويل المناخ وصعوبة الوصول لموارد التمويل والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، مما يتطلب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وبناء القدرات الإفريقية بما يتناسب مع احتياجات القارة، خاصة في ظل التحديات العالمية كجائحة كورونا وتزايد آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي.

ومن المقرر، أن يشهد "يوم التمويل" في وقت لاحق اليوم عقد العديد من الفعاليات المرتبطة بالجوانب التمويلية، بما في ذلك المائدة المستديرة لوزراء المالية في الدول الأطراف.