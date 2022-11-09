القوى العاملة: ملتقى توظيف بأسيوط يوفر 1000 فرصة عمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط اليوم الثلاثاء ملتقى توظيفي،تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين بمشاركة أكثر من 40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص،وذلك بحضور اللواء عصام إبراهيم محافظ أسيوط.

الملتقى الذي انعقد في بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق ، بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بالمحافظة أكد على مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط انه يوفر فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات ، ومن سن 19 عام وحتى 55 عام، فضلًا عن توفير فرص التدريب المهني بمراكز التدريب التابعة للمديرية لتأهيل الشباب لسوق العمل .

وأضاف مدير المديرية أنه تم تخصيص أماكن لاستقبال ذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

كما شهد الملتقى إقبال شديد من الشباب والفتيات للحصول على فرص العمل المتاحة التي يوفرها الملتقى والاختيار بين الشركات الموجودة ، والذين أشادوا بتنظيم الملتقى والجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى .

واطمأنت الوزارة على فرص العمل المقدمة من الشركات ، وعلى الأجور المقدمة ومراعاتها للحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة المصرية ، مع توفير كافة الشروط والمزايا من تأمين اجتماعى وصحى للمتقدمين ، ومقدمة الشكر والتقدير للشركات المشاركة في فعاليات الملتقى على تعاونهم المثمر مع الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين