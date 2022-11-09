اليوم الثانى من الشق الرئاسى لـCOP 27 يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى وشولتس يبحثان زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن فعاليات اليوم الثانى من الشق الرئاسى بمؤتمر القمة العالمية للمناخ ‪ «COP27»‬ المنعقد بشرم الشيخ، ويستمر حتى يوم 18 من الشهر الحالى، شهدت نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسى، شمل المشاركة فى جلسات المؤتمر، بالإضافة إلى عقده عدة لقاءات ثنائية على هامش القمة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد خلال استقباله أمس المستشار الألمانى «أولاف شولتس» تطلعه لتعزيز مساهمة ألمانيا فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، من خلال زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، لاسيما فى قطاعات توطين الصناعة والطاقة كالهيدروجين الأخضر والسياحة، والتعليم الفنى والتدريب المهنى، فى ضوء الفرص الواعدة بالمشروعات القومية الكبرى.

من جانبه، أكد المستشار «شولتس» حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر، سعيا لتحقيق التنمية الشاملة‪.‬

وخلال مشاركة الرئيس فى جلسة المائدة المستديرة بعنوان «الاستثمار فى مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر» بحضور المستشار الألمانى، أكد الرئيس أن مصر كانت من أولى الدول، التى أدركت مبكرًا الفرص المتاحة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، استنادا إلى إمكاناتها الهائلة فى إنتاج الطاقة النظيفة، التى ستمكنها من التحول إلى مركز عالمى، لإنتاج الهيدروجين.



وعلى هامش القمة، شهد الرئيس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع القياسات الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات.

فى سياق متصل، أكد الرئيس السيسى، أن انضمام مصر إلى مبادرة «تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط»، جاء إيمانا منها بأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به المبادرة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله -فى كلمته أمس خلال مشاركته فى قمة المبادرة بمشاركة «نيكوس أناستاسياديس»، رئيس جمهورية قبرص-: "الحقيقة أن ما يميز المبادرة، هو المكون العلمى الذى تنطوى عليه، والذى لا غنى عنه، إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ، متسقة مع أفضل العلوم المتاحة".

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "السيسى يدشن مشروعًا عملاقًا للهيدروجين الأخضر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن مصر لن تدخر جهدًا فى سبيل تشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الخضراء والوقود الأخضر لما يمثله التحول الأخضر مـن فرصة واعـدة لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر.

وثمن الرئيس السيسى، فى كلمته أمس خلال تدشين المرحلة الأولـــى لإنــتــاج الهيدروجين الأخضر لشركة «سكاتك» النرويجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كافة الجهود الرامية لإنجاح قمة COP27 والخروج بتوصيات ناجحة قادرة على إظهار وحدة المجتمع الدولى ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل الجماعى والتنفيذ الفعال.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن افتتاح المرحلة الأولى مـن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ ولحشد التوافق الدولى علـى المستوى السياسى حول الموضوعات المختلفة التى يتم التفاوض حولها خلال مؤتمر الأطراف.

وتحت عنوان "السيسى: مصر جاهزة لإنتاج الغاز الأخضر.. للدول الإفريقى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد جاهزية مصر للتحرك من أجل إنتاج آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ليس فى مصر فقط، وإنما بالدول الإفريقية على غرار تونس وموريتانيا والجزائر وباقى دول القارة.

وقـــال الرئيس السيسى، فــى كلمته أمــس فى فعاليات المائدة المستديرة «مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخــضــر» ضمن فعاليات الــدورة السابعة والــعــشــريــن لمؤتمر الـــدول الأطـــراف لاتفاقية الأمــم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (cop27) إنه حان الوقت للاستعداد والتنفيذ الحقيقى والتحرك الفعال والحاسم من أجل تنفيذ كافة قضايا المناخ التى تم الحديث عنها خلال مؤتمر «كوب27». أضاف الرئيس «أنه التقى العديد من رؤساء الشركات الذين حضروا المؤتمر وكــان الحديث معهم عن استعداد مصر للتحرك وبقوة حتى نلبى التخطيط والفكر المستقبلى لإنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة وبسرعة، لأن ذلــك ســوف يخدم الــدول النامية ويعطيها الفرصة للتقدم.

وفى ذات السياق ذكرت الصحيفة، تحت عنوان "مصر.. تطلق "أجندة شرم الشيخ للتكيف"، أن وزير الخارجية سامح شكرى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP27) أعلن أمس إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف وذلك بمشاركة رواد المناخ رفيعى المستوى.

وأكد شکرى - خلال الحدث الافتتاحى رفيع المستوى للعمل المناخى العالمى الذى يفى بالوعود - أهمية تعاون وعمل الأطراف لإيجاد حلول للتكيف مع التغيرات المناخية حتى تحقق شعار الدورة السابعة والعشرين (COP27) : معا من أجل التنفيذ».



ونقلات الصحيفة عن وزير الخارجية سامح شكرى قوله إن (COP27) على دراية كاملة بأن تحدى المناخ لا يواجه الدول والحكومات فقط ولكن الجميع، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تكاتف الجميع بما فيها أصحاب المصلحة.

وأضاف شكرى إننا نحرص على تشجيع وحشد كافة الأطراف للدفع قدما وإيجاد الحلول، مشيرا إلى أن رئاسة المؤتمر كانت حريصة على تضمين أصوات كل الأطراف وعلى تضمين أجندة شرم الشيخ للتكيف.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "السيسى ورئيس وزراء النرويج يفتتحان أولى مراحل إنتاج الهيدروجين الأخضر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويوناس جارستورة رئيس وزراء النرويج شهدا افتتاح المرحلة الأولــــى لإنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر بشركة سكاتك النرويجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على هامش فاعليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بحضور عدد من المسئولين والشخصيات الدولية.

وأضافت الصحيفة أن السيسى أعرب عـن خـالص التقدير، لرئيس وزراء مملكة الــنــرويــج وأشـــاد بــالــدور القيادى للنرويج، فى مواجهـة تغيـر المناخ والتعامـل مـع آثـاره والذى يتضـح فى التزامها السياسى، علـى أعلـى مستوى، بدعم عمـل المناخ الدولى، وتعزيـز جـهـود التحـول العـادل نحـو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف السيسى: ولعـل خيـر دلـيـل علـى ذلـك، هـو اجتماعنـا اليـوم، لافتتاح المرحلـة الأولـى، مـن مشـروع إنتـاج الهيدروجين الأخضـر وهو ما يمثـل فرصة للتشاور والتنسيق، بين مجموعـة كبيـرة مـن الـدول الفاعلة، على صعيد جـهـود مواجهـة تغيـر المنـاخ ولحشـد التوافـق الدولى علـى المستوى السياسى، حـول الموضوعات المختلفة، التى يتم التفاوض حولها، خلال مؤتمرات الأطراف.

وأكد رئيس وزراء النرويج «يوناس جارستورة»، أن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 سيكون لـه تأثير كبير لمعالجة أزمة المناخ، وأشار إلى أن مصر ستدعم التحول للهيدروجين الأخضر فى أوروبا.

وأعرب عن فخره بــالإجــراءات التى اتخذتها مــصــر فــى مــجــال الــطــاقــة لاســتــخــدام الــطــاقــة النظيفة، وأكــد أنها وضعت مصر فــى مصاف الــدول التى تتخذ إجــراءات عملية وواقعية مما يعطى أساسا كبيرا للاستثمارات فى مصر مع اتخاذ ريادة الأعمال تجاه التحول الأخضر، ليس فقط فى مصر ولكن فى إفريقيا والعالم أجمع.. وأكد قناعته بأن مشروعات «سكوتك» فى مصر سوف تصنع وتتيح الكثير من الفرص فى مجال قطاع الهيدروجين الأخضر فى المنطقة، فضلا عن تنمية اقتصاد المنطقة لإنتاج الأمونيا الخضراء على المــدى البعيد، كما ستتيح فرص التدريب والعمل وتنمية القدرات المختلفة.

