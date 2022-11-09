المجتمع المدنى يشارك فى يوم التمويل بقمة المناخ 27 COP

جدة - نرمين السيد - وتم اختيار مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية فى العمل المناخى ليخصص لكل موضوع يوم كامل للتباحث والنقاش وطرح المشروعات والمبادرات والحلول، والأيام الموضوعية هى" التمويل والعلوم والشباب والأجيال الجديدة وإزالة الكربون والزراعة والتكيف والنظم الغذائية والمياه والتكيف والنوع الاجتماعى والمجتمع المدنى والطاقة والتنوع البيولوجى".

وفى اليوم الأول المخصص للتمويل ينظم المجتمع المدنى مجموعة من الفعاليات والأنشطة فى المنطقتين الزرقاء والخضراء، وتشهد المنطقة الزرقاء الجناح الرسمى للقمة عدة أحداث جانبية تناقش دور صندوق المناخ فى دعم المجتمع المدنى، وكذلك دور البنوك فى التمويل الأخضر للمجتمع المدنى وتحفيز التمكين الاقتصادى وتطوير نظم انتاج الغذاء وتوفير التمويل اللازم للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأطفال والتكيف معها.

كما تشهد المنطقة الخضراء مجموعة أخرى من الفعاليات والأنشطة تناقش عدة موضوعات تدلل على عمق التعاطى مع البعد التمويلى والاقتصادى لقضية المناخ ومنها الاستثمار فى العمل المناخى والانتقال إلى الأسواق الناشئة وتمويل العمل المناخى محليا ودور القطاع الخاص فى مكافحة تغير المناخ، ويتم نقاش موضوع جديد وهو "المناخ والفضاء" تحت عنوان "إطلاق الطموح الكوكبى"، كما يتم إطلاق أطروحة لإنشاء نظام عالمى شامل للإبلاغ عن الوضع المناخى وقياس مدى التقدم المحرز للتخفيف من الانبعاثات، ويتم أيضا إطلاق مبادرة تحت عنوان "إدارة المناخ"، وتخصص جلسة عن أداء ومسؤولية دول العشرين تجاه المناخ.