طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرتين مؤثرتين

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. لطيـف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

وعن حالة البحر المتوسط تكون تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحرالأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنها 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

شلاتين 28 21

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادى النطرون 25 17

مطروح 24 15

السلوم 24 15

سيوة 25 12

العريش 24 17

رفح 24 17

الطور 26 18

كاترين 29 12

رأس سدر 27 14

نخل 23 13

طابا 24 19

نويبع 25 20

حلايب 26 21

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 21

الفيوم 26 15

بنى سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 26 15

قنا 27 14

الأقصر 28 16

أسوان 28 17

الوادى الجديد 27 10

أبوسمبل 28 16

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21