خريطة سقوط الأمطار اليوم.. هل تمتد إلى القاهرة؟

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد؛ حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأضافت الأرصاد: "تمتد الأمطار خفيفة الى مناطق من السواحل الغربية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى".

ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس لطيـف فى أول الليـل مـائـل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر علـى أغلب الأنحاء.