مؤتمر المناخ COP27.. وزير الطيران: تذليل أى عقبات تواجه ضيوف مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، مساء أمس الثلاثاء، جناح الشركة الوطنية مصر للطيران، بقاعة المؤتمرات، بشرم الشيخ، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر المناخ المقامة فى مدينة السلام، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبرالجارى.





مؤتمر المناخ COP27

ووجه وزير الطيران خلال الجولة، بتقديم جميع التسهيلات وخدمات السفر اللازمة لضيوف مصر، مؤكدا أن وزارة الطيران المدنى من خلال الهيئات والشركات التابعة لها تعمل بكل جهد لتحقيق جودة عالية فى مستوى الخدمات المقدمة فى جميع مواقع العمل بقطاع الطيران بهدف إرضاء المسافرين وبما يليق بقطاع الطيران المدنى ومكانة مصر الريادية والحضارية.

وأشار الوزير إلى الجهود الكبيرة المبذولة لفرق العمل المشكَّلة من مختلف التخصصات، مشيدًا بالتنظيم الجيد والأداء المتميز للقائمين بالجناح، ودورهم الفعال فى ترك انطباع إيجابى عن الشركة الوطنية لدى الوفود المشاركة موجها بضرورة تقديم كل التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات اللازمة للمشاركين بـ مؤتمر المناخ COP27، والعمل على راحتهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم خاصة المتعلقة بحجوزاتهم وتعديل مواعيد سفرهم.

والتقى وزير الطيران مع عدد من أعضاء الوفود التى تواجدت فى جناح مصر للطيران، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم ومدى رضائهم عن تجربة سفرهم على متن طائرات شركة مصر للطيران، وبالمطارات المصرية.

واستفسر الوزير منهم عن أى عقبات أو صعوبات قد واجهتهم خلال السفر أو الحجز من أجل تفاديها مؤكدا أن الهدف الرئيسى هو تحسين جودة الخدمات المقدمة والسعى دائما لإرضاء العملاء.

وحظى جناح مصر للطيران منذ بدء فعاليات مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، بإقبال كبير من جانب المشاركين من مختلف أنحاء العالم، حيث توافدوا لزيارة جناح مصر للطيران وتقديم كل التسهيلات لهم ومراجعة حجوزاتهم بالتنسيق من خلال فريق من المبيعات والحجز المركزى من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما يشارك فريق من الدعاية والإعلام والتسويق للتعريف بالخدمات والعروض المختلفة التى تقدمها مصر للطيران لعملائها والاشتراك فى برنامج المسافر الدائم فضلا عن تقديم هدايا تذكارية صديقة للبيئة لزوار الجناح بشعار مصرللطيران.

وكانت مصر للطيران قد أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمى للوفود المشاركة فى المؤتمر حيث تم منح تخفيضات على رحلات مصر للطيران للوفود المشاركة فى المؤتمر وأميال إضافية لأعضاء برنامج المسافر الدائم وتكثيف أعداد الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر وتشغيل رحلات مباشرة لمصر للطيران من لندن، فرانكفورت، ميونيخ، وإسطنبول، وباريس، ودبى، ولاجوس ونيروبى وكينشاسا إلى مطار شرم الشيخ.

وتم تنظيم حملة دعائية للمؤتمر على متن طائرات الشركة ومكاتبها الخارجية من خلال فيديوهات ووضع الشعار على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية،بالإضافة إلى وضع ملصقات دعائية على معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.