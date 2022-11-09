وزير الرى: التعامل مع تحديات المياه يستلزم الاعتماد على التكنولوجيا

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "مجلس المياه الآسيوى" والذى تم تنظيمه بالجناح الكورى الجنوبى، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأشار الدكتور سويلم - فى كلمته خلال الجلسة - إلى ما تتمتع به كوريا الجنوبية من قدرات تكنولوجية متقدمة فى مجال المياه، والتى يمكن نقلها لمختلف الدول، وخاصة الدول الإفريقية.
ولفت الوزير إلى توافر الحلول المطلوبة للتعامل مع التحديات المائية، ولكن الأمر يتطلب تحويل هذه الحلول إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال فعاليات المياه بمؤتمر المناخ الحالى.. مضيفا أن التمويل هو كلمة السر فى تنفيذ مشروعات التكيف، وهو ما يستلزم زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات المياه.
وأوضح أن مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه، وتعزيز التعاون فى مجال التكيف، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخى .. مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين.
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